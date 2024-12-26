Проложивших тоннель на казахско-узбекской границе задержали в двух странах

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по инициативе и при координации прокуратуры Туркестанской области, ДЭР и КНБ по Туркестанской области при сотрудничестве c правоохранительными органами Узбекистана пресечена деятельность предполагаемой преступной группы и ликвидирован тоннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов. В частности, группой лиц произведена прокладка тоннеля на казахско-узбекской границе протяженностью 450 метров. Через данный туннель ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5−7 тонн.