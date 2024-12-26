В Челябинской области группа аферисток похитила у банка более 88 млн рублей

Как выяснили полицейские, к организации махинаций причастны три человека — жительницы Челябинской области 1980 и 1983 года рождения, а также проживающая в Ростове-на-Дону девушка 1997 года рождения.
Все они были знакомы между собой и когда-то добросовестно осуществляли деятельность в сфере оказания помощи гражданам в оформлении ипотечного кредитования. Кроме того, они обладали познаниями в области риелторского дела.
В августе 2023 года, вступив в сговор, злоумышленницы стали подыскивать тех, кто готов за вознаграждение поучаствовать в махинациях. Тем, кто согласился, сообщницы помогали составить через один из онлайн-сервисов заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах. В этих запросах указывалась недостоверная информация о заемщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах.
В дальнейшем подготовленные подложные документы предоставлялись в банк, а обратившимся выдавались кредиты на различные суммы, которые варьировались от 2,6 млн до 6 млн рублей. Рядовые сообщники отдавали 50% полученных средств организовавшим мошенническую схему женщинам.
«Участники группы не собирались возвращать займы и выплачивать проценты, но в некоторых случаях создавали видимость серьезности своих намерений выполнять кредитные обязательства и несколько месяцев вносили платежи, а затем переставали это делать», — говорят в МВД России.
По предварительным данным, противоправная деятельность велась злоумышленницами вплоть до мая 2024 года, а в качестве заемщиков в нее было вовлечено девять граждан, в числе которых оказались не только южноуральцы, но и жители других регионов. В общей сумме участники группы похитили у одного банка свыше 88 млн рублей.
В результате полицейские задержали 12 человек, среди которых семь женщин. В нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены обыски по местам проживания подозреваемых. У них изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа, поддельные паспорта.
Задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел. Всем избраны различные меры пресечения, некоторые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных мошенничеств.