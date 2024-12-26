В Челябинской области группа аферисток похитила у банка более 88 млн рублей

В августе 2023 года, вступив в сговор, злоумышленницы стали подыскивать тех, кто готов за вознаграждение поучаствовать в махинациях. Тем, кто согласился, сообщницы помогали составить через один из онлайн-сервисов заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах. В этих запросах указывалась недостоверная информация о заемщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах.