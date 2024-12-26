В Казахстане при крушении самолета погиб бортпроводник

Ранее пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила РИА Новости, что бортпроводник авиакомпании Рамин Агаев находится в списках пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Казахстане. Агаев летел пассажиром, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. В авиакомпании надеялись, что он выжил.
«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась… В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления “Журналистика” 2018 года Рамин Агаев. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой. Пусть земля тебе будет пухом, Рамин… Глубокие соболезнования родным и близким», — говорится на странице факультета ВятГУ в соцсети «ВКонтакте».
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.