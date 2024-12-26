«Урса Майор» получила несколько пробоин, сообщил владелец судна

Как рассказали в «Оборонлогистике», после трех взрывов по правому борту «Урса Майор» экипаж обнаружил пробоину 50 на 50 сантиметров.
«Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна. Из-за едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата, попытки попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом», — объяснили в пресс-службе.
При этом насосы балластной и креновой системы судна не включались из-за отсутствия питания.
«Запустился аварийный дизель-генератор, но питание в систему не поступало, что свидетельствовало о полном разрушении главного распределительного щита, находящегося в машинном отделении», — добавил собеседник агентства.
«Урса Майор» — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток и 23 декабря потерпело крушение в Средиземном море.
По данным «Оборонлогистики», причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13:50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил резкий крен на правый борт.
Перегруза на судне не было, утверждают в компании. «Урса Майор» — это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн, а перевозил он всего 806 тонн.