Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродненской области активизировались мошенники, выдающие себя за энергетиков

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области активизировались мошенники, которые выдают себя за энергетиков, сообщили БЕЛТА в РУП «Гродноэнерго».

Источник: Freepik

Схема у злоумышленников не меняется с течением времени: звонят, представляются работниками энергоснабжающей организации и под предлогом необходимости срочно перезаключить договор электроснабжения просят граждан продиктовать свои паспортные данные.

Только в Гродно известно уже о десятках таких случаев. Куда утекают и как используются похищенные личные данные, неизвестно. Надо отдать должное жителям Гродно: многие сомневаются в таких звонках и уточняют информацию в районах электрических сетей.

В РУП «Гродноэнерго» также подчеркнули, что работники Гродненской энергосистемы по телефону договор электроснабжения не перезаключают и, соответственно, никаких личных данных специалисты не спрашивают и не просят их продиктовать. Переоформление договора осуществляется только при личной встрече с абонентом.