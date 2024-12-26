В Гродненской области активизировались мошенники, выдающие себя за энергетиков

Схема у злоумышленников не меняется с течением времени: звонят, представляются работниками энергоснабжающей организации и под предлогом необходимости срочно перезаключить договор электроснабжения просят граждан продиктовать свои паспортные данные.
Только в Гродно известно уже о десятках таких случаев. Куда утекают и как используются похищенные личные данные, неизвестно. Надо отдать должное жителям Гродно: многие сомневаются в таких звонках и уточняют информацию в районах электрических сетей.
В РУП «Гродноэнерго» также подчеркнули, что работники Гродненской энергосистемы по телефону договор электроснабжения не перезаключают и, соответственно, никаких личных данных специалисты не спрашивают и не просят их продиктовать. Переоформление договора осуществляется только при личной встрече с абонентом.