Кубань попросила федеральной помощи в ликвидации разлива мазута

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что часть мазута с танкеров в Черном море, оказавшаяся на дне, в мае при определенных температурах может снова подняться. Он назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, почти 40% топлива вытекло.