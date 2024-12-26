Кубань попросила федеральной помощи в ликвидации разлива мазута

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он также опубликовал видео, на котором он с Куренковым осматривают один из загрязненных пляжей.
По словам Кондратьева, на сегодняшний день собрано более 30 тыс. тонн загрязненного грунта, «но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тыс. тонн».
«Сегодня важно наладить систему его утилизации. На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени», — отметил губернатор.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае. В российских регионах ввели режим ЧС краевого уровня.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что часть мазута с танкеров в Черном море, оказавшаяся на дне, в мае при определенных температурах может снова подняться. Он назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, почти 40% топлива вытекло.