В Башкирии запретили запускать беспилотники

Из документа следует, что исключение на запуск дронов сделают для органов госвласти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и предприятий, работающих по договору с госвластью и муниципалитетами. Также разрешение на полет беспилотника могут получить отдельные группы при согласовании запуска с властями.