В Башкирии запретили запускать беспилотники

В Башкирии запретили запуск БПЛА. Соответствующий указ подписал глава республики.
Из документа следует, что исключение на запуск дронов сделают для органов госвласти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и предприятий, работающих по договору с госвластью и муниципалитетами. Также разрешение на полет беспилотника могут получить отдельные группы при согласовании запуска с властями.
Жителей Башкирии просят не использовать квадрокоптеры, в том числе для коммерческих фото- и видеосъемок.
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