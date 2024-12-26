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В Башкирии запретили запускать беспилотники

В Башкирии запретили использовать беспилотные летательные аппараты.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии запретили запуск БПЛА. Соответствующий указ подписал глава республики.

Из документа следует, что исключение на запуск дронов сделают для органов госвласти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и предприятий, работающих по договору с госвластью и муниципалитетами. Также разрешение на полет беспилотника могут получить отдельные группы при согласовании запуска с властями.

Жителей Башкирии просят не использовать квадрокоптеры, в том числе для коммерческих фото- и видеосъемок.

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