Два человека погибли при пожаре в Могилевском районе

Работники МЧС на полу в горящей комнате без признаков жизни обнаружили 54-летнего хозяина дома и его 47-летнюю гостью, жительницу соседней деревни. Как выяснилось, накануне погибший вернулся с заработков и проводил время в компании друзей, где распивал алкоголь. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество в доме, а также повредил стены. Причина пожара устанавливается.