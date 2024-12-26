Два человека погибли при пожаре в Могилевском районе

26 декабря в 6.55 в МЧС поступила информация о пожаре жилого дома в деревне Катвино Могилевского района. Из-за позднего обнаружения и сообщения к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем.
Работники МЧС на полу в горящей комнате без признаков жизни обнаружили 54-летнего хозяина дома и его 47-летнюю гостью, жительницу соседней деревни. Как выяснилось, накануне погибший вернулся с заработков и проводил время в компании друзей, где распивал алкоголь. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество в доме, а также повредил стены. Причина пожара устанавливается.