Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе: подробности расследования

Военный эксперт и полковник запаса Анатолий Матвийчук заявил изданию Pravda. Ru, что происшествие можно рассматривать как террористический акт, совершенный рано утром для вызова паники у населения. Можно предположить, что задуманное реализовать удалось, так как жители города действительно стали забирать детей из детских садов и школ после происшествия.