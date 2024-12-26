Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе: подробности расследования

В Северной Осетии продолжается выяснение всех обстоятельств взрыва и пожара в торговом центре «Алания Молл» в административном центре республики. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале, происшествие стало следствием падения обломков сбитого средствами противовоздушной обороны беспилотного летательного аппарата.
Как уточняет руководитель региона, беспилотник самолетного типа сбили над Владикавказом 25 декабря в 8:28 по мск. Меняйло отметил, что атака изначально предпринималась против объектов на территории Северо-Кавказского федерального округа.
До этого Управление СК РФ по Северной Осетии озвучивало версию о взрыве газовоздушной смеси. Но затем выводы следователей подверглись корректировке — о сбитом БПЛА сообщило и Министерство обороны Российской Федерации.
Военный эксперт и полковник запаса Анатолий Матвийчук заявил изданию Pravda. Ru, что происшествие можно рассматривать как террористический акт, совершенный рано утром для вызова паники у населения. Можно предположить, что задуманное реализовать удалось, так как жители города действительно стали забирать детей из детских садов и школ после происшествия.
Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин в беседе с «Интерфаксом» предположил, что ущерб от взрыва и пожара может оцениваться в сумму от 80 млн до 400 млн рублей.
Собственник ТЦ Вадим Бердиев рассказал, что здание в свое время застраховали, а ремонтные работы уже начинаются, пишет «15-й регион». Таким образом, в январе 2025 года торговая площадка вновь начнет принимать посетителей.