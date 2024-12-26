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Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд арестовал Ростислава Журавлева и Чупруна М. С., Чупрун находится в международном розыске, обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия», — сказали в суде.

По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.

Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.

Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.