Военнослужащий в Иркутской области получил 7 лет тюрьмы за взятие заложника

Суд назначил военнослужащему в Иркутской области семь лет тюрьмы за самовольное оставление воинской части и за взятие в заложницы незнакомой женщины. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
— 7 мая 2024 года он самовольно оставил воинскую часть и уехал в город Братск Иркутской области, — говорится в сообщении. — 15 июля 2024 года, после его обнаружения представителями воинской части, добровольно прибыл в военную комендатуру.
Но на этом приключения осужденного не закончились. Через несколько дней — 19 июля — он закрылся в одном из кабинетов воинской части с неизвестной женщине, угрожал ей ножом и требовал сказать командованию, что она стала его заложницей. Как в боевике, он требовал, чтобы ему предоставили автомобиль и беспрепятственный выезд из части.
— В числе требований был и автомат АК-74 с боеприпасами, — говорят в ведомстве.
Накануне над мужчиной состоялся суд. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, как отец с дочерью спасли соседа из огня — подробности.