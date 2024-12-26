Военнослужащий в Иркутской области получил 7 лет тюрьмы за взятие заложника

Но на этом приключения осужденного не закончились. Через несколько дней — 19 июля — он закрылся в одном из кабинетов воинской части с неизвестной женщине, угрожал ей ножом и требовал сказать командованию, что она стала его заложницей. Как в боевике, он требовал, чтобы ему предоставили автомобиль и беспрепятственный выезд из части.