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Каштаны, желуди и шишки с опасным содержимым обнаружены в Бресте

Брестчане начиняли желуди и каштаны наркотиками и попались.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте женщина и мужчина начиняли шишки, каштаны и желуди наркотиками, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Правоохранители установили, что 37-летний мужчина и 39-летняя женщина в своей квартире фасовали наркотики, «упаковывая» запрещенные вещества в шишки, каштаны и желуди.

Фигуранты делили каштаны и другие плоды деревьев пополам, закладывали внутрь наркотик, после чего склеивали их обратно.

Эксперты установили, что наркотики начинялись особо опасным психотропом. В шишках, каштанах и желудях нашли более 133,42 грамма запрещенного вещества.

Фигурантов будут судить за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Еще в Гродно мастер СТО катался на машине клиента, разбил ее и оставил в частном секторе.