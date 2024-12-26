Каштаны, желуди и шишки с опасным содержимым обнаружены в Бресте

В Бресте женщина и мужчина начиняли шишки, каштаны и желуди наркотиками, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Правоохранители установили, что 37-летний мужчина и 39-летняя женщина в своей квартире фасовали наркотики, «упаковывая» запрещенные вещества в шишки, каштаны и желуди.
Фигуранты делили каштаны и другие плоды деревьев пополам, закладывали внутрь наркотик, после чего склеивали их обратно.
Эксперты установили, что наркотики начинялись особо опасным психотропом. В шишках, каштанах и желудях нашли более 133,42 грамма запрещенного вещества.
Фигурантов будут судить за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
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