Челябинец выжил, получив 4 пули. Стрелявшего осудили на 7 лет колонии

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Мужчина взял в руки оружие после драки между его сыном и потерпевшим. Преступник пришел к дому потерпевшего с самодельным револьвером и выстрелил в него четыре раза. Мужчина, уверенный в своей победе, скрылся с места преступления, но потерпевшему вовремя оказали помощь, и он выжил.