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Челябинец выжил, получив 4 пули. Стрелявшего осудили на 7 лет колонии

Подсудимый виновен в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Источник: Reuters

Челябинский суд вынес приговор 47-летнему мужчине, виновному в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Ему назначено наказание семь лет колонии строгого режима. Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Мужчина взял в руки оружие после драки между его сыном и потерпевшим. Преступник пришел к дому потерпевшего с самодельным револьвером и выстрелил в него четыре раза. Мужчина, уверенный в своей победе, скрылся с места преступления, но потерпевшему вовремя оказали помощь, и он выжил.

При обыске у подсудимого нашли самодельный револьвер и изготовленные для него боеприпасы.

Кроме заключения на семь лет в колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы на 1 год, суд обязал преступника возместить потерпевшему более 860 тысяч рублей за материальный и моральный ущерб.