Обвиняемой по делу о пожаре на ферме в Татарстане назначили домашний арест

По версии следствия, в 2023 году глава КФХ арендовала у компании «Мир» нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района для проживания в нем работников фермы. При этом гендиректор компании должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ — соблюдать правила пожарной безопасности. Однако ничего этого сделано не было, на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.