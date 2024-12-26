Обвиняемой по делу о пожаре на ферме в Татарстане назначили домашний арест

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Набережных Челнах отправил под домашний арест главу крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) Елену Собину по обвинению в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель шести человек во время пожара в Елабужском районе Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Сегодня Набережночелнинский городской суд Татарстана избрал в отношении Собиной, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания сроком на 2 месяца, то есть до 24 февраля 2025 года», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2023 году глава КФХ арендовала у компании «Мир» нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района для проживания в нем работников фермы. При этом гендиректор компании должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ — соблюдать правила пожарной безопасности. Однако ничего этого сделано не было, на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, на момент пожара в деревянном бараке находились 39 граждан Узбекистана. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.