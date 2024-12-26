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Уфа объявлена столицей детского туризма

Уфа в 2025 году станет столицей детского туризма.

Источник: Комсомольская правда

Уфа в 2025 году станет столицей детского туризма. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Как пояснил глава администрации, Уфа станет площадкой для российских регионов и туристического бизнеса для представления лучших турмаршрутов, инвестиционных проектов и практик по развитию детского туризма.

Напомним, что конкурс проводится с 2020 года. В разные периоды столицей детского туризма становились Волгоград, Нижний Новгород и Москва.

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