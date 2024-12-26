В Иркутске пьяные посиделки закончились убийством собутыльника

Ещё в январе 2023 года в микрорайоне Зеленый Иркутска пьяные посиделки закончились убийством одного из собутыльников. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области, двое мужчин будучи «под градусом» поссорились. Тогда один из них схватил нож и ударил другого в живот.