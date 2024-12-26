В Иркутске пьяные посиделки закончились убийством собутыльника

Ещё в январе 2023 года в микрорайоне Зеленый Иркутска пьяные посиделки закончились убийством одного из собутыльников. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области, двое мужчин будучи «под градусом» поссорились. Тогда один из них схватил нож и ударил другого в живот.
— После совершения преступления 36-летний мужчина вытер нож от крови, спрятал его в тумбочку в прихожей и скрылся. Позже он был задержан и против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), — пишет информационное агентство.
Кстати, на суде убийца признал вину. По решению инстанции он отправился на восемь лет в колонию строго режима, также ему ограничили свободу на один год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области бывший работник одной из компаний набрал взяток на 18 миллионов рублей.