В Баку обнародовали список граждан, погибших в авиакатастрофе

БАКУ, 26 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало в четверг список граждан страны, погибших в результате катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау.
«Обнародован список пассажиров и членов экипажа, погибших в результате катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании “Азербайджанские авиалинии”, выполнявшего рейс Баку-Грозный №J2−8243 в городе Актау», — говорится в сообщении.
В списке из 25 погибших граждан Азербайджана 19 мужчин и 6 женщин. Самой младшей из них было 19 лет.
В ведомстве добавили, что работа по установлению личностей некоторых погибших продолжается.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.