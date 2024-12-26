В Ростове осудили двух братьев за передачу взятки

Как установил суд, жителя Шахт Дмитрий Титаренко обвинили в избиении. Он обратился за помощью к своим знакомым к врачу-эндокринологу Николаю Рыбалко и медбрату Александру Рыбалко. Они были посредниками, которые должны были передать два миллиона рублей должностному лицу, чтобы дело прекратили.