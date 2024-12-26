В Ростове осудили двух братьев за передачу взятки

Информацию об этом сообщили в УФСБ донского региона 26 декабря.
Как установил суд, жителя Шахт Дмитрий Титаренко обвинили в избиении. Он обратился за помощью к своим знакомым к врачу-эндокринологу Николаю Рыбалко и медбрату Александру Рыбалко. Они были посредниками, которые должны были передать два миллиона рублей должностному лицу, чтобы дело прекратили.
Однако позже выяснилось, что деньги они передали человеку, который никак не мог повлиять на это дело. По информации следствия, братья Рыбалко об этом не знали.
Октябрьский районный суд Ростова приговорил каждого к четырем годам лишения свободы и штрафу в виде 6 миллионов рублей.