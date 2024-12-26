Пляжи Темрюкского района и Анапы разделили на пять секторов

Береговую линию территории — 55 км — поделили на пять секторов по 1−1,5 км. Самый длинный участок 18 км, а короткий — 600 м.
Уточнятся, что за каждой территорией закрепили муниципалитеты Краснодарского края. Темрюкский сектор состоит из трех участков: от поселка Волна до поселка Веселовка.
Загрязненную мазутом береговую линию Анапы, протяженность которой 42 км, раздели на 4 сектора и 11 участков. Так, она начинается от поселка Веселовка и заканчивается на центральном пляже Анапы.
Напомним, глава МЧС и губернатор Кубани прибыли в поселок Веселовка. В Темрюкском районе министр МЧС России и глава региона помотрели, как идет сбор загрязненного песка, пообщались с волонтерами.