Бывшие топ-менеджеры Минпромторга приговорены по делу о хищении 450 млн рублей

По материалам дела, будучи действующими сотрудницами министерства, Ольга Колотилова и Ольга Подкидышева пролоббировали заключение контрактов с группой компаний (ГК) «Фармдискавери», совладельцем которой был бизнесмен Владимир Зубков, на закупку «сырых» лекарств за границей для доработки их в России. Сумма контрактов составила 450 млн руб., но ГК своих обязательств не выполнила. Посредником в контактах между чиновницами и предпринимателями выступал по материалам дела экс-президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко.