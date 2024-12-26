Бывшие топ-менеджеры Минпромторга приговорены по делу о хищении 450 млн рублей

По материалам дела, будучи действующими сотрудницами министерства, Ольга Колотилова и Ольга Подкидышева пролоббировали заключение контрактов с группой компаний (ГК) «Фармдискавери», совладельцем которой был бизнесмен Владимир Зубков, на закупку «сырых» лекарств за границей для доработки их в России. Сумма контрактов составила 450 млн руб., но ГК своих обязательств не выполнила. Посредником в контактах между чиновницами и предпринимателями выступал по материалам дела экс-президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко.
В итоге Таганский суд Москвы приговорил Ольгу Колотилову и Ольгу Подкидышеву к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима каждую, бывший гендиректор ряда фирм, входивших в ГК, Эльмира Зубкова получила шесть лет и шесть месяцев, Алексей Власенко — семь лет. Экс-гендиректору «Фармдискавери» Артему Вашурову назначено шесть лет и десять месяцев колонии. Осужденные оштрафованы на 1 млн руб. каждый, солидарно по иску потерпевшей стороны они должны заплатить Минпромторгу 482,6 млн руб.
Владимир Зубков умер во время разбирательства, его уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию.