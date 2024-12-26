Москвича избили молотком в метро из-за замечания

По словам потерпевшего, он ехал на эскалаторе и в какой-то момент его задел сумкой проходивший по ступеням гражданин. Мужчина сделал ему замечание, после чего обидчик достал из сумки молоток и «нанес удары в область головы и руки своему оппоненту, после чего скрылся».
Пострадавшему потребовалась помощь врачей, у него диагностирована ушибленная рана теменной области головы.
Нападавший был задержан через несколько часов по месту жительства. Полицейским гражданин заявил, что имел при себе молоток, так как работает сборщиком мебели. Также он заявил, что защищался: якобы обиженный пассажир преследовал его после инцидента на эскалаторе.