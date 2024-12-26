Москвича избили молотком в метро из-за замечания

По словам потерпевшего, он ехал на эскалаторе и в какой-то момент его задел сумкой проходивший по ступеням гражданин. Мужчина сделал ему замечание, после чего обидчик достал из сумки молоток и «нанес удары в область головы и руки своему оппоненту, после чего скрылся».