Десять машин за три месяца: В Ростовской области задержали серийного поджигателя автомобилей

На записи длиной всего в полминуты, сделанной, вероятно, камерой у подъезда или из окна одной из квартир, неизвестный задержался возле припаркованного легкового автомобиля. Мужчина в темной куртке, лицо которого скрывает капюшон, и с рюкзаком на спине озирался по сторонам и, подойдя вплотную к машине, что-то бросил на ее капот, ближе к ветровому стеклу. Мгновенно техника загорелась, и в считанные секунды огнем был охвачен уже весь моторный отсек. На этом видеозапись обрывается.