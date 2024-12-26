Десять машин за три месяца: В Ростовской области задержали серийного поджигателя автомобилей

Последние три месяца автомобилисты в Волгодонске Ростовской области не могли спокойно спать. То и дело по ночам вспыхивала очередная машина. Объединяло механических «жертв» то, что они не были загнаны во двор частного домовладения или в гараж, а стояли под открытым небом на парковках возле многоквартирных домов. Теперь автолюбители вздохнули с облегчением — серийный поджигатель был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.
Кто знает, может, машины продолжали бы загораться по ночам и дальше, но во время своей последней вылазки хулиган попал на камеры, так специалистам удалось установить виновника.
На записи длиной всего в полминуты, сделанной, вероятно, камерой у подъезда или из окна одной из квартир, неизвестный задержался возле припаркованного легкового автомобиля. Мужчина в темной куртке, лицо которого скрывает капюшон, и с рюкзаком на спине озирался по сторонам и, подойдя вплотную к машине, что-то бросил на ее капот, ближе к ветровому стеклу. Мгновенно техника загорелась, и в считанные секунды огнем был охвачен уже весь моторный отсек. На этом видеозапись обрывается.
Случай, снятый бдительными горожанами, дал сотрудникам полиции зацепку.
— Сотрудники областного управления уголовного розыска с местными коллегами задержали подозреваемого в умышленном уничтожении транспортных средств. Им оказался 18-летний житель города Волгодонска, — прокомментировали в пресс-службе донского главка.
Полицейские установили, что на протяжении порядка трех месяцев он поджег десять автомобилей: все транспортные средства после возгорания были уничтожены огнем и восстановлению не подлежат.
— Общая сумма ущерба, причиненного владельцам автомобилей, составила более четырех миллионов рублей. По всем десяти фактам возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Суд избрал меру пресечения для молодого человека — он заключен под стражу. Добавим, если в суде будет доказана вина, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.