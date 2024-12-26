Легковушка столкнулась с трактором в Жлобинском районе, пострадал пассажир

25 декабря 19-летний водитель автомобиля Audi на ул. Первомайской городского поселка Стрешин отвлекся от управления, из-за чего частично выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «Беларус» с полуприцепом, под управлением 63-летнего водителя. После ДТП 17-летний пассажир легковушки с травмами доставлен в больницу.
В этот же день в Гомеле в автобусе МАЗ под управлением 61-летнего водителя на пр. Речицком произошло падение 73-летней женщины-пассажира. В момент торможения она не держалась за поручни. В результате падения пассажирка с травмами госпитализирована.