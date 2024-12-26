Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка столкнулась с трактором в Жлобинском районе, пострадал пассажир

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир легковушки пострадал в ДТП в Жлобинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

25 декабря 19-летний водитель автомобиля Audi на ул. Первомайской городского поселка Стрешин отвлекся от управления, из-за чего частично выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «Беларус» с полуприцепом, под управлением 63-летнего водителя. После ДТП 17-летний пассажир легковушки с травмами доставлен в больницу.

В этот же день в Гомеле в автобусе МАЗ под управлением 61-летнего водителя на пр. Речицком произошло падение 73-летней женщины-пассажира. В момент торможения она не держалась за поручни. В результате падения пассажирка с травмами госпитализирована.