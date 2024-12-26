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В Омске иномарка сбила 12-летнюю школьницу, переходившую дорогу на красный

Девочку доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 декабря, на перекрестке улиц Семиреченской и Мельничной иномарка сбила школьницу. Полицейские проводят проверку.

В Госавтоинспекции по Омской области сообщили, что 38-летняя женщина за рулем «Тойоты» наехала на 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Юную омичку доставили в больницу. О ее состоянии не сообщается. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Омске водитель сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу.