В Омске иномарка сбила 12-летнюю школьницу, переходившую дорогу на красный

Сегодня, 26 декабря, на перекрестке улиц Семиреченской и Мельничной иномарка сбила школьницу. Полицейские проводят проверку.
В Госавтоинспекции по Омской области сообщили, что 38-летняя женщина за рулем «Тойоты» наехала на 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.
Юную омичку доставили в больницу. О ее состоянии не сообщается. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в Омске водитель сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу.