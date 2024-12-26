Пенсионерку в Башкирии убеждали поджечь банкомат

Звонящий сообщил, что мошенники воспользовались доверенностью и оформили на ее имя кредит на сумму 1 млн рублей. Чтобы аннулировать эти действия, ее попросили оформить в банке «встречный» займ и перевести на продиктованный счет. Пенсионерка отказалась это делать. Тогда ей рассказали, что ее кредитные деньги уже находятся в банкомате по конкретному адресу Нефтекамска. Якобы в данном банке работают нечестные сотрудники, которые присвоят себе эти средства, и гражданский долг нефтекамки — купить бензин и поджечь этот банкомат. Якобы, когда она это сделает, на место приедут сотрудники ФСБ и примут меры.