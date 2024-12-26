Пенсионерку в Башкирии убеждали поджечь банкомат

Мошенники обманом выманили коды от банковского приложения у пенсионерки из Башкирии, а также убеждали ее поджечь банкомат, сообщает МВД по республике.
В отдел полиции по городу Нефтекамску обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что ей на месседжер позвонила девушка и сообщила о том, что подошел срок техобслуживания газовых приборов и к ней придут работники горгаза. Для этого незнакомка попросила продиктовать коды, поступившие на телефон горожанки. Затем по видеосвязи с ней связался «сотрудник ФСБ». Он показал на камеру «служебное удостоверение» и отправил документ — генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом и банковскими счетами, якобы, составленную от имени женщины.
Звонящий сообщил, что мошенники воспользовались доверенностью и оформили на ее имя кредит на сумму 1 млн рублей. Чтобы аннулировать эти действия, ее попросили оформить в банке «встречный» займ и перевести на продиктованный счет. Пенсионерка отказалась это делать. Тогда ей рассказали, что ее кредитные деньги уже находятся в банкомате по конкретному адресу Нефтекамска. Якобы в данном банке работают нечестные сотрудники, которые присвоят себе эти средства, и гражданский долг нефтекамки — купить бензин и поджечь этот банкомат. Якобы, когда она это сделает, на место приедут сотрудники ФСБ и примут меры.
Женщина отказывалась подчиняться, но ее продолжали запугивать по телефону. Все прекратилось, только когда домой вернулась дочь пенсионерке и отключила ее телефон.
На следующий день женщина выяснила, что мошенники получили доступ к онлайн-приложению банка, в котором оформили на нее кредит, частями вывели на карту потерпевшей и похитили 142 тыс. рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
«Если Вас призывают совершить теракт, поджог или иную диверсию, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по телефонам: 02, 102, 2−29−02 или круглосуточному телефону доверия МВД по РБ (347) 279−32−92!» — предупреждают в МВД.