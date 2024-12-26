Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину спасли на пожаре в многоквартирном доме Иркутска

Огонь появился из-за непотушенного окурка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в доме на улице Розы Люксембург произошел серьезный пожар. Пламя охватило одну из квартир, где в «заложниках» огня оказался 63-летний мужчина. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МЧС Иркутской области, пожар начался из-за непотушенного окурка.

— Мужчина, заснув с тлеющим окурком, уронил его на матрас, что привело к возгоранию кровати. На место происшествия были направлены 14 сотрудников пожарной службы и пять единиц техники, — пишет информационное агентство.

Пенсионера эвакуировали. Он надышался угарным газом и был передан в руки медиков. Остальные жильцы, 15 человек выбрались сами.