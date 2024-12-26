Мужчину спасли на пожаре в многоквартирном доме Иркутска

В Иркутске в доме на улице Розы Люксембург произошел серьезный пожар. Пламя охватило одну из квартир, где в «заложниках» огня оказался 63-летний мужчина. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МЧС Иркутской области, пожар начался из-за непотушенного окурка.