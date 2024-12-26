Суд вернул жителю Волгоградской области похищенные аферистами деньги

Ранее потерпевшему поступил звонок от неизвестного якобы с предложением дополнительного заработка. После установки на телефон программы для обеспечения видеосвязи со счета пенсионера пропали все деньги.
Установлено, что 55 тыс. рублей поступили на счет 27-летней жительницы Ульяновской области, которая за вознаграждение передала мошенникам данные для оформления банковской карты.
По закону человек, который без законных оснований приобрел имущество за счет другого лица, должен вернуть его последнему.
В этой связи прокуратура предъявила в суд иск о взыскании с женщины неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
Суд полностью удовлетворил иск и взыскал в пользу потрепевшей стороны около 70 тыс. рублей, сообщили в волгоградской прокуратуре.