Опасались разоблачения: актюбинца убили после отказа распространять наркотики

Судом установлено, что с марта 2023 года по 13 января 2024 года подсудимые использовали арендованный гараж в качестве подпольной лаборатории, где изготавливали и хранили «мефедрон». Для распространения этого вещества первый подсудимый через посредника пытался привлечь еще одного гражданина, однако тот отказался, а спустя какое-то время был задержан за хранение наркотиков без цели сбыта.