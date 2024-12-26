Опасались разоблачения: актюбинца убили после отказа распространять наркотики

Как говорится в официальном Telegram-канале суда, 26 декабря 2024 года СМУС Актюбинской области был оглашен приговор в отношении учителя истории (первого подсудимого) и зубного техника (второго подсудимого). Оба подсудимых признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, а также в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление.
Судом установлено, что с марта 2023 года по 13 января 2024 года подсудимые использовали арендованный гараж в качестве подпольной лаборатории, где изготавливали и хранили «мефедрон». Для распространения этого вещества первый подсудимый через посредника пытался привлечь еще одного гражданина, однако тот отказался, а спустя какое-то время был задержан за хранение наркотиков без цели сбыта.
Опасаясь разоблачения, учитель истории решил устранить связующее звено между ним и задержанным. Он поручил второму обвиняемому вооружиться ножом и по его сигналу совершить убийство. 13 января 2024 года, обманным путем заманив потерпевшего в укромное место, второй подсудимый нанес ему несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте.
Оба подсудимых вину не признали. Первый утверждал, что не знал о подпольном изготовлении наркотиков и не причастен к убийству, второй заявил, что занимался в гараже исключительно зуботехническими работами и возложил ответственность за убийство на первого.
Суд, учтя смягчающие обстоятельства (впервые привлекаются к уголовной ответственности, наличие малолетних детей), при отсутствии отягчающих, назначил обоим подсудимым наказание в виде 19 лет лишения свободы. В пользу потерпевших с каждого взыскано по 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.