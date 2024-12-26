Группу наркоторговцев накрыли в Новосибирской области

«По имеющейся оперативной информации, в планах задержанных было распространить запрещенные вещества на территориях Барабинского, Каргатского, Чулымского и других районов Новосибирской области, однако противозаконные действия были пресечены сотрудниками полиции», — сообщает МВД по Новосибирской области.
Ранее мы писали, что на девять лет лишили свободы новосибирца за подготовку к теракту и выращивание марихуаны. У него дома нашли оборудование и компоненты для изготовления взрывчатки, а также садик для выращивания марихуаны.
Марк Светов.