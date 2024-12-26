Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транзит через Босфор остановлен из-за поломки следовавшего в Россию танкера

Транзит судов через пролив Босфор временно остановлен в обоих направлениях. Причиной стала поломка танкера Cordelia Moon, следовавшего в Новороссийск.

Источник: Reuters

По данным Минтранса Турции, танкер под флагом Панамы следовал из турецкого города Ялова. Он сломался в районе мыса Еникей, приводит ТАСС заявление ведомства. Что перевозит судно и какой компании принадлежит, не уточняется.

Cordelia Moon было построено в 2006 году, в длину оно достигает 274 м, в ширину — 50 м. На место ЧП отправили буксиры для транспортировки танкера из судового хода, по которому ведется движение на юг.

В конце августа Босфор перекрывали из-за поломки 171-метрового танкера Sredina, который следовал из Новороссийска в ливийский Бенгази. В октябре транзит через пролив несколько раз приостанавливали из-за тумана.