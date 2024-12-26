Транзит через Босфор остановлен из-за поломки следовавшего в Россию танкера

По данным Минтранса Турции, танкер под флагом Панамы следовал из турецкого города Ялова. Он сломался в районе мыса Еникей, приводит ТАСС заявление ведомства. Что перевозит судно и какой компании принадлежит, не уточняется.
Cordelia Moon было построено в 2006 году, в длину оно достигает 274 м, в ширину — 50 м. На место ЧП отправили буксиры для транспортировки танкера из судового хода, по которому ведется движение на юг.
В конце августа Босфор перекрывали из-за поломки 171-метрового танкера Sredina, который следовал из Новороссийска в ливийский Бенгази. В октябре транзит через пролив несколько раз приостанавливали из-за тумана.