Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде ворвавшегося в лицей № 3 наркомана арестовали на трое суток

Административный арест на трое суток назначен 52-летнему мужчине, который накануне пытался проникнуть в лицей № 3 в Волгограде. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, такое наказание вынес мировой судья судебного участка № 115 Тракторозаводского судебного района.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Житель Спартановки, напомним, 25 декабря пытался прорваться в здание лицея № 3 в Тракторозаводском районе. При себе мужчина имел охотничий нож, который успел выбросить при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Оружие было изъято. Мужчина находился в неадекватном состоянии после употребления запрещенных веществ. В отделе полиции, сидя на стуле, он бился в конвульсиях и ложился на стол. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

— В судебном Александр В. вину в совершенном правонарушении не оспаривал, пояснил, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования в связи с тем, что он ранее употреблял наркотические вещества, — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.