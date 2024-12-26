В Волгограде ворвавшегося в лицей № 3 наркомана арестовали на трое суток

Житель Спартановки, напомним, 25 декабря пытался прорваться в здание лицея № 3 в Тракторозаводском районе. При себе мужчина имел охотничий нож, который успел выбросить при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Оружие было изъято. Мужчина находился в неадекватном состоянии после употребления запрещенных веществ. В отделе полиции, сидя на стуле, он бился в конвульсиях и ложился на стол. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.