В Краснодаре осудили бывшего полицейского за организацию убийств

Суд установил, что в период с 1999 по 2004 год Игорь Нехаенко состоял в банде, организованной бывшим депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Зириновым. Подсудимый, используя служебное положение, собирал информацию о жертвах, участвовал в планировании преступлений и способствовал уходу членов банды от уголовной ответственности.
Среди инкриминируемых преступлений — убийство директора компании «Товары для детей» в Новороссийске в декабре 2004 года, а также нападение на заместителя атамана Анапского казачьего общества 22 февраля 2013 года. Во время этого нападения фигурант якобы лично совершил убийство водителя пострадавшего.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 800 тыс. руб. и ограничения свободы сроком на 1,6 лет. Кроме того, Игоря Нехаенко лишили специального звания «подполковник полиции».
Приговор пока не вступил в законную силу.