В Краснодаре осудили бывшего полицейского за организацию убийств

Среди инкриминируемых преступлений — убийство директора компании «Товары для детей» в Новороссийске в декабре 2004 года, а также нападение на заместителя атамана Анапского казачьего общества 22 февраля 2013 года. Во время этого нападения фигурант якобы лично совершил убийство водителя пострадавшего.