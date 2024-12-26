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В Краснодаре осудили бывшего полицейского за организацию убийств

Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному уголовного розыска Игорю Нехаенко. Ему инкриминировали участие в банде (ст. 209 УК РФ), покушение на убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах (пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК РФ) и незаконное обращение с оружием (ч. 3 ст. 222 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 1999 по 2004 год Игорь Нехаенко состоял в банде, организованной бывшим депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Зириновым. Подсудимый, используя служебное положение, собирал информацию о жертвах, участвовал в планировании преступлений и способствовал уходу членов банды от уголовной ответственности.

Среди инкриминируемых преступлений — убийство директора компании «Товары для детей» в Новороссийске в декабре 2004 года, а также нападение на заместителя атамана Анапского казачьего общества 22 февраля 2013 года. Во время этого нападения фигурант якобы лично совершил убийство водителя пострадавшего.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 800 тыс. руб. и ограничения свободы сроком на 1,6 лет. Кроме того, Игоря Нехаенко лишили специального звания «подполковник полиции».

Приговор пока не вступил в законную силу.