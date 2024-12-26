В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося с ножом пройти в школу

В среду региональный главк МВД сообщал, что полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он, предположительно, в состоянии наркотического опьянения пытался зайти с ножом в школу в Волгограде. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 115 Тракторозаводского судебного района города Волгограда Волгоградской области житель Спартановки привлечен к административной ответственности за отказ от выполнения законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения… (Судья — ред.) назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на трое суток», — говорится в сообщении суда.