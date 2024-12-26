Бывшему главе LRT дали 9 лет лишения свободы

Еще в мае 2023 года Ардан Т. был осужден по другой статье УК РК за присвоение или растрату чужого имущества на 7 лет лишения свободы. По совокупности уголовных правонарушений ему назначено окончательное наказание — 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.