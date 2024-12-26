Бывшему главе LRT дали 9 лет лишения свободы

Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны вынес заочный приговор Ардану Т., признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Суд установил, что в период работы председателем правления ТОО «Астана LRT» он сорвал реализацию крупного инфраструктурного проекта, что привело к значительным финансовым потерям.
Согласно материалам дела, заемные средства в размере 257,6 млн долларов США (85,9 млрд тенге по курсу НБРК на декабрь 2016 года), полученные от Государственного банка развития Китая, не были возвращены и использованы по целевому назначению. В результате незаконных действий Ардана Т. причинен материальный ущерб ТОО «City Transportation Systems» в особо крупном размере.
Еще в мае 2023 года Ардан Т. был осужден по другой статье УК РК за присвоение или растрату чужого имущества на 7 лет лишения свободы. По совокупности уголовных правонарушений ему назначено окончательное наказание — 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил оправдать своего подзащитного. Однако судебная коллегия по уголовным делам суда г. Астаны 25 декабря 2024 года оставила приговор без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Вина Ардана Т. была подтверждена показаниями свидетелей, представителя потерпевшей стороны, заключениями экспертиз и другими доказательствами.
Судебное решение вступило в законную силу.