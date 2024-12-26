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В Тольятти столкнулись автобус и «маршрутка»

В четверг, 26 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В районе дома № 78 по ул. Дзержинского столкнулись «маршрутка» и рейсовый автобус. В больницу для осмотра доставили пассажирку «маршрутки».

Остальные пассажиры сами разъехались с места аварии.