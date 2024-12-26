Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них трое россиян

АКТАУ, 26 дек — РИА Новости. Опознаны тела 10 жертв крушения самолета у города Актау в Казахстане, среди них тела четырех граждан Азербайджана, трех граждан РФ и трех граждан Казахстана, заявили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана.
Утром в четверг пресс-служба МЧС Казахстана сообщала о семи опознанных телах.
«На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан четыре, Россия три, Казахстан три», — сообщили в ведомстве.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.