Маньяк-убийца Масалимов освободился из колонии в Уфе еще год назад

Убийца Анвар Масалимов, который, по данным СМИ, вышел на свободу на днях, освободился еще в ноябре 2023 года. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин.
Отметим, что он стал первым осужденным, кому в России заменили смертную казнь на пожизненное заключение, вышел на свободу.
Ранее сообщалось, что 69-летнего маньяка Анвара Масалимова освободили в декабре из ИК-3 в Шакше. Напомним, что первое убийство мужчина совершили в 1980 году в возрасте 25 лет в городе Чайковский Пермского края. Он убил своего собутыльника, когда находился в командировке. Тогда его приговорили к 15 годам заключения.
В 1991 году, когда Масалимов находился в колонии-поселении в поселке Комсомольск Томской области, он убил снова. Его жертвой снова стал собутыльник во время пьяных посиделок. Он задушил пенсионера, а после расчленил и сжег тело вместе с вещами. В 1992 году его приговорили к расстрелу, но спустя шесть лет, когда в стране приняли мораторий на смертную казнь, убийце-рецидивисту заменили приговор на пожизненное лишение свободы. Тогда его перевели в колонию для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем — в тюрьму «Полярная сова» в ЯНАО.
В 2008 году Анвару Масалимову удалось добиться переквалификации его деяния, а в 2016 году за примерное поведение он вышел на свободу.
Его третьей жертвой снова стал знакомый, с которым он выпивал. В 2018 году мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к пяти годам лишения свободы.
По словам Олега Галина, отсидев пять лет, Масалимов вышел на свободу и сегодня является неподнадзорным.