Маньяк-убийца Масалимов освободился из колонии в Уфе еще год назад

В 1991 году, когда Масалимов находился в колонии-поселении в поселке Комсомольск Томской области, он убил снова. Его жертвой снова стал собутыльник во время пьяных посиделок. Он задушил пенсионера, а после расчленил и сжег тело вместе с вещами. В 1992 году его приговорили к расстрелу, но спустя шесть лет, когда в стране приняли мораторий на смертную казнь, убийце-рецидивисту заменили приговор на пожизненное лишение свободы. Тогда его перевели в колонию для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем — в тюрьму «Полярная сова» в ЯНАО.