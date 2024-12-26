Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маньяк-убийца Масалимов освободился из колонии в Уфе еще год назад

Он стал первым преступником, избежавший смертной казни.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Убийца Анвар Масалимов, который, по данным СМИ, вышел на свободу на днях, освободился еще в ноябре 2023 года. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин.

Отметим, что он стал первым осужденным, кому в России заменили смертную казнь на пожизненное заключение, вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что 69-летнего маньяка Анвара Масалимова освободили в декабре из ИК-3 в Шакше. Напомним, что первое убийство мужчина совершили в 1980 году в возрасте 25 лет в городе Чайковский Пермского края. Он убил своего собутыльника, когда находился в командировке. Тогда его приговорили к 15 годам заключения.

В 1991 году, когда Масалимов находился в колонии-поселении в поселке Комсомольск Томской области, он убил снова. Его жертвой снова стал собутыльник во время пьяных посиделок. Он задушил пенсионера, а после расчленил и сжег тело вместе с вещами. В 1992 году его приговорили к расстрелу, но спустя шесть лет, когда в стране приняли мораторий на смертную казнь, убийце-рецидивисту заменили приговор на пожизненное лишение свободы. Тогда его перевели в колонию для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем — в тюрьму «Полярная сова» в ЯНАО.

В 2008 году Анвару Масалимову удалось добиться переквалификации его деяния, а в 2016 году за примерное поведение он вышел на свободу.

Его третьей жертвой снова стал знакомый, с которым он выпивал. В 2018 году мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к пяти годам лишения свободы.

По словам Олега Галина, отсидев пять лет, Масалимов вышел на свободу и сегодня является неподнадзорным.