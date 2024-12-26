Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства

Из приговора следует, что с 1999 по 2004 года Нехаенко служил старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности в УВД Анапского района, а затем оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью в Новороссийске. Подсудимый входил в состав банды, созданной Зириновым и Эйрияном. Нехаенко использовал служебное положение, организовывал сбор информации о лицах, на которых совершались нападения с целью убийства, а также участвовал в планировании преступлений и принимал меры, чтобы освобождать участников банды от уголовной ответственности.