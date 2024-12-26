Экс-начальник угрозыска УВД Анапы получил 20 лет колонии за убийства

Из приговора следует, что с 1999 по 2004 года Нехаенко служил старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности в УВД Анапского района, а затем оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью в Новороссийске. Подсудимый входил в состав банды, созданной Зириновым и Эйрияном. Нехаенко использовал служебное положение, организовывал сбор информации о лицах, на которых совершались нападения с целью убийства, а также участвовал в планировании преступлений и принимал меры, чтобы освобождать участников банды от уголовной ответственности.
Суд установил, что в 2004 году Нехаенко убил из пистолета директора компании «Товары для детей» в Новороссийске. В 2013 году из автомата стрелял и ранил заместителя атамана Анапского городского казачьего общества, а его водителя убил.
«Судом Нехаенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, со штрафом в размере 800 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением специального звания “подполковник полиции”. Отбывать наказание Нехаенко надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
Он признан виновным в бандитизме с использованием своего служебного положения, убийствах, покушении и незаконном приобретении, хранении, перевозки, оружия, боеприпасов.
По данным следствия, в 1999 году предприниматель Сергей Зиринов, впоследствии избранный депутатом заксобрания Краснодарского края, вместе с Амбарцумом Эйрияном создали банду, которая с 2002 по 2013 годы в Анапе и Новороссийске совершала вооружённые нападения на граждан с целью их убийства из корыстных побуждений и контролировала значительную часть бизнеса в Анапе, сообщал СК РФ.
В 2016 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Зиринова к 22 годам колонии строгого режима. Эйриян и Нехаенко находились в розыске. Нехаенко был арестован в апреле 2022 года.