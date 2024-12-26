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Нефтяной танкер, следовавший в Новороссийск, перекрыл Босфор из-за поломки

Транзит судов через Босфорский пролив временно остановлен из-за поломки нефтяного танкера, направлявшегося в Россию. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Инцидент произошел с судном Cordelia Moon, которое следовало под панамским флагом из порта Ялова в Новороссийск. Длина танкера составляет 274 метра.

«Босфор закрыт для движения судов в обе стороны в связи с техническими неполадками на танкере Cordelia Moon», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На месте работают специалисты для устранения неисправности и обеспечения безопасности движения. Временные задержки вызвали затруднения для судоходства в проливе.