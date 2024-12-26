Челябинский суд отправил в СИЗО первого замглавы челябинского Миндортранса

Защита Харченко настаивала на домашнем аресте. Они даже были готовы внести залог. Также адвокаты чиновника утверждали, что их подопечного незаконно держат под стражей и у него есть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его надо выпустить. Сторона обвинения настаивала на заключении под стражу.