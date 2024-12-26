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Челябинский суд отправил в СИЗО первого замглавы челябинского Миндортранса

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря, ФедералПресс. Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко.

Источник: РИА "Новости"

«По мнению следствия, Харченко может повлиять на ход следствия, обладает обширными связями среди сотрудников правоохранительных органов и органов власти. Он уже оказывал психологическое воздействие на свидетелей во время очных ставок, поскольку основные свидетели по делу — его непосредственные подчиненные», — сообщает «КП-Челябинск».

Защита Харченко настаивала на домашнем аресте. Они даже были готовы внести залог. Также адвокаты чиновника утверждали, что их подопечного незаконно держат под стражей и у него есть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его надо выпустить. Сторона обвинения настаивала на заключении под стражу.

Однако суд решил отправить Харченко в СИЗО до 25 февраля 2025 года. Напомним, чиновника задержали 24 декабря. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.