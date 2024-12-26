Сильный ветер перевернул грузовик на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, 26 декабря 2024 года около 16:00 на 939-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие: сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль марки MERCEDES BENZ. Водитель не пострадал.
Полицейские обращают внимание водителей и пассажиров, особенно на междугородних трассах: Строго соблюдайте правила дорожного движения. При сильных порывах ветра или плохой видимости снижайте скорость и, по возможности, избегайте дальних поездок.