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Сильный ветер перевернул грузовик на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Сегодня, 26 декабря, сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль на трассе Алматы — Усть-Каменогорск. Водитель не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: t.me/POLICE_of_KZ

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, 26 декабря 2024 года около 16:00 на 939-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие: сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль марки MERCEDES BENZ. Водитель не пострадал.

Полицейские обращают внимание водителей и пассажиров, особенно на междугородних трассах: Строго соблюдайте правила дорожного движения. При сильных порывах ветра или плохой видимости снижайте скорость и, по возможности, избегайте дальних поездок.