Табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области

К поиску пропавшего табуна были привлечены сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей. Было организовано около 10 поисковых групп. Они обследовали территорию на автомашинах и верхом. Охватили не только Каркаралинский район, но и соседние районы региона, а также Баянаульский район Павлодарской области. В результате трупы животных обнаружены в одном из степных озер. По предварительной версии, лошади провалились под лед.