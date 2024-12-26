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47 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

Причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в холодильнике в одной из квартир.

Эвакуацию 47 человек, включая пятерых детей, из девятиэтажного дома провели на улице Маршала Голованова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар возник в одной из квартир, охватив площадь десять квадратных метров. Для ликвидации огня были задействованы 25 специалистов и 7 единиц техники. Пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Ранее сообщалось, что следователи установят причины возгорания дома в Выксунском округе.

МЧС
пожары