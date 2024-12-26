47 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

Эвакуацию 47 человек, включая пятерых детей, из девятиэтажного дома провели на улице Маршала Голованова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар возник в одной из квартир, охватив площадь десять квадратных метров. Для ликвидации огня были задействованы 25 специалистов и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.
Ранее сообщалось, что следователи установят причины возгорания дома в Выксунском округе.