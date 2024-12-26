Самолет Уфа — Минеральные воды не может вылететь из-за технических проблем

В Уфе не вылетел борт авиакомпании «Азимут», который должен был направиться в Минеральные воды. По словам пассажиров, рейс был отложен на несколько часов.
Известно, что к борту подъехали специалисты и техники, которые начали осмотр. Предварительно, причина задержки может быть в технической неисправности одного из двигателей. Принимается решение либо о замене борта, либо о его ремонте.
По сообщению ТГ-канала «Осторожно, новости», пассажиры должны были вылететь в 13:10, но капитан воздушного судна отправил самолет на стоянку. На данный момент рейс задерживается до 18:40.
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