В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Главпочтамта. Причиной тому послужила подозрительная посылка. Инцидент произошел днем 26 декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Почты России».
— Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей из-за подозрительной посылки, которую оставил клиент, — рассказали представители «Почты России».
На данный момент посетители уже вернулись в задние. Отделение работает в штатном режиме.
Ранее в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Манхэттен». На место ЧП прибыли не меньше трех пожарных машин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происходящего. Оказалось, что в бизнес-центре произошел пожар на третьем этаже. Огонь охватил два квадратных метра.