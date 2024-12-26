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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Главпочтамта

Здание Главпочтамта в Екатеринбурге эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Главпочтамта. Причиной тому послужила подозрительная посылка. Инцидент произошел днем 26 декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Почты России».

— Третий клиентский зал уже возобновил свою работу. Мы были вынуждены сделать небольшой перерыв в работе и эвакуацию посетителей из-за подозрительной посылки, которую оставил клиент, — рассказали представители «Почты России».

На данный момент посетители уже вернулись в задние. Отделение работает в штатном режиме.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Манхэттен». На место ЧП прибыли не меньше трех пожарных машин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происходящего. Оказалось, что в бизнес-центре произошел пожар на третьем этаже. Огонь охватил два квадратных метра.