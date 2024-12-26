В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Главпочтамта

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Манхэттен». На место ЧП прибыли не меньше трех пожарных машин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец происходящего. Оказалось, что в бизнес-центре произошел пожар на третьем этаже. Огонь охватил два квадратных метра.