Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидировали на 15 процентов

«Работа предстоит большая, сейчас выполнено всего 15%. Основная задача сейчас — это вывоз смешанного грунта из прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов. Сбор мазута с побережья и водной акватории — тяжелая ручная работа. Спасатели и волонтеры загружают грунт в мешки и потом самосвалами и тракторами увозят их к местам дальнейшей утилизации. Сотрудники МЧС России работают на труднодоступных участках. Там, где обстановка наиболее сложная, трудятся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия. Ни на минуту не останавливается работа патрульных служб. Добровольцы оказывают неоценимую помощь в расчистке пляжей, сборе песка и грунта, помогают пострадавшим птицам», — приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.