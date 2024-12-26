Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае

«ЧС федерального характера ввели», — сообщили в ведомстве журналистам после проведенного в Анапе заседания главы МЧС Александра Куренкова.
Уточняется, что обследовано более 300 кв. км акватории и 29,5 тыс. кв. км очищено от нефтяной пленки.
Позже в МЧС сообщили, что решение было принято правительственной комиссией под руководством главы ведомства.
Во вступительном слове Куренков подчеркнул, что обстановка контролируемая, а работа ведется по многим направлениям.
«Сегодня мы с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым проверили ход ликвидации загрязнения береговой линии в Анапском районе. Фронт работы большой. Продолжается сбор и погрузка загрязненного грунта. Задействованы подразделения МЧС России, морспасслужбы, территориальных подсистем РСЧС, а также привлечены волонтеры», — сказал Куренков.
Кроме того, в ходе мероприятия были заслушаны подробные доклады об обстановке, складывающейся на территории региона. Особое внимание было обращено на оценку возможных последствий ЧС, примерные сроки проведения работ по их ликвидации, достаточность группировки, а также предварительный ущерб.
Ранее в этот день Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации разлива мазута. В пресс-службе МЧС также сообщили, что с начала работ в Краснодарском крае собрали и вывезли свыше 23,5 тыс. т загрязненного грунта. В работах были задействованы более 4,3 тыс. человек и 400 единиц техники.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ с просьбой о федеральной помощи для ликвидации разлива нефтепродуктов на побережье региона.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря из-за непогоды. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С судов были эвакуированы 27 человек. Один человек погиб.
По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с устранением последствий разлива топлива в Черном море находится во внимании главы государства.
25 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов.