Подозреваемый в экстремизме задержан в Бресте с применением оружия

«Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с бойцами отряда специального назначения “Шторм” внутренних войск остановили автомобиль под управлением 46-летнего брестчанина. Представившись, они предъявили служебные удостоверения, но на требования выйти мужчина не реагировал и заперся в машине. Затем попытался скрыться, совершив наезд на одного из правоохранителей».