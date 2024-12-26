Подозреваемый в экстремизме задержан в Бресте с применением оружия

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Милиционерам и бойцам отряда спецназначения «Шторм» пришлось применить табельное оружие при задержании мужчины, который отказался выполнить требование выйти из машины, а затем попытался скрыться и при этом совершил наезд на одного из правоохранителей.
«Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с бойцами отряда специального назначения “Шторм” внутренних войск остановили автомобиль под управлением 46-летнего брестчанина. Представившись, они предъявили служебные удостоверения, но на требования выйти мужчина не реагировал и заперся в машине. Затем попытался скрыться, совершив наезд на одного из правоохранителей».
Видео с его комментарием произошедшего опубликовано в Telegram-канале министерства внутренних дел Беларуси.
Лаврукович уточнил, что задержание мужчины происходило в частном секторе областного центра, а его действия «представляли реальную угрозу для окружающих».
Чтобы остановить транспортное средство военнослужащим пришлось открыть огонь — были совершены прицельные выстрелы по автомобилю.
«Нарушитель получил незначительные травмы, ему оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал правоохранитель.
После, по месту жительства задержанного были обнаружены светошумовые гранаты, а также емкость с веществом, напоминающим порох.
«Следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», — сообщил Лаврукович.
Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства.
«Посягательство на них в любых формах, а также неподчинение их законным требованиям, влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия», — добавил правоохранитель.