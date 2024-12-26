Израиль нанес массивный удар по столице Йемена

Уточняется, что было нанесены удары по авиабазе и аэропорту на севере Саны.
Атака была также произведена на порт Ходейда на западе страны.
Ранее, 21 декабря, сообщалось, что Йемен нанес удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 30 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование причин неудачи перехвата ракеты, запущенной со стороны Йемена.
До этого, 19 декабря, представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари сообщил, что ракетные войска произвели атаку беспилотным летательным аппаратом по цели, расположенной в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что хуситы прекратят свои атаки в тот момент, когда прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.
Тогда же Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории. Позднее в этот же день ЦАХАЛ атаковала объекты режима хуситов в Йемене. Уточнялось, что атакованные цели используются хуситами для своих военных операций и передачи иранского оружия.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.