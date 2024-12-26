Израиль нанес массивный удар по столице Йемена

Тогда же Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону израильской территории. Позднее в этот же день ЦАХАЛ атаковала объекты режима хуситов в Йемене. Уточнялось, что атакованные цели используются хуситами для своих военных операций и передачи иранского оружия.