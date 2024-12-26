Водителя уфимского автобуса, оскорблявшего пассажиров, уволили с работы

В Уфе завершено расследование инцидента об оскорблявшем пассажиров автобуса водителе. Известно, что мужчина работал на маршруте № 258п «д. Мармылево — Уфа Уфимский ДОК».
Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как водитель бранно выражается и грубит пассажирам. Сразу после проверки было принято решение о дальнейшей карьере мужчины.
— По результатам проверки принято решение об увольнении водителя, оскорблявшего пассажиров, — заключили в ведомстве.
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